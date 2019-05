Jerome Ponce, aminadong nilalamon dati ni Jane Oineza sa acting

AYON SA kuwento ni Jerome Ponce na bida sa pelikulang Finding You ng Regal Entertainment, nai-intimidate siya noon kapag kaeksena si Jane Oineza sa Nasaan Ka Nang Kailangan Kita TV series.

Sa Nasaan Ka… soap opera na umere noong 2015 sa ABS-CBN unang nagkasama sina Jerome at Jane.

“Honestly, sobrang na-excite ako dito (Finding You) dahil makakatrabaho ko si Jane. Inaamin ko, nung dating trabaho namin, hindi ako yung standard ko ngayon pagdating sa trabaho.

“As in walang wala ako dati. Masasabi kong bobo (ako).Nilalamon niya ako dati. Nilalamon niya ako bilang isang artista. Aminado ako dun. Hindi niyo man nakita, sa akin alam ko yun eh. Dati wala akong kaalam alam. Lamon na lamon ako. Jane Oineza is an actress,” pagtatapat ni Jerome.

Sa Finding You na first solo lead project ni Jerome ay gagampanan niya ang role ni Nel, isang binata na afflicted with hyperthymesia, which is the opposite of amnesia.

Kasama rin nina Jane at Jerome sa Finding You na directorial debut ni Direk Easy Ferrer sa pelikula sina Barbie Imperial at Jon Lucas. Ipapalabas ang pelikula sa May 29.