Jericho, target mag-aral ng Filmmaking kaysa magka-baby

Kahit three years nang kasal sina Jericho Rosales at ang asawa niyang si Kim Jones ay wala pa ring plano hanggang ngayon ang aktor na magkaroon ng anak.

Ayon sa aktor nang dalawin namin siya sa syuting ng “Luck At First Sight” sa Tandang Sora, marami pa silang gustong gawin ng kanyang asawa at pareho rin silang may trabaho kaya ‘di pa muna sila gagawa ng baby.

“Parang hindi pa lang namin priority, parang ganu’n. May time pa naman, eh. Bata pa naman si Kim, eh,” katwiran pa niya.

“Kasi ako, like this year, mas malaki ang plano ko. Gusto kong mag-aral muna, at mag-produce. Medyo gusto kong mag-concentrate sa film,” dagdag pa niya.

Balak ni Jericho na mag-aral ng Filmmaking dahil gusto raw niyang mag-produce ng pelikula.

“Kasi, matagal ko nang plano ‘yun. Pero this year talaga. Parang gusto ko nang tapusin ‘yung procrastination ko, eh,” sey pa niya.

Kasama ni Jericho sa “Luck At First Sight” si Bela Padilla bilang leading lady at ayon sa aktor, hanga siya sa pagiging creative ng aktres, dahil ito pala mismo ang nag-conceptualize ng istorya ng pelikula.

Ang “Luck At First Sight” ay produce ng Viva Films at N2 Productions na sa March na ipalalabas. Direktor ng pelikula si Dan Villegas.