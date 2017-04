Jericho Rosales, tagaaliw kay Bela Padilla nang makipaghiwalay sa boyfriend-producer

MALAKI ang pasasalamat ni Bela Padilla sa screen partner niyang si Jericho Rosales.

Sa press launch ng bagong pelikula ng dalawa na “Luck At First Sight”, nalaman naming nag-split pala sina Bela at ang boyfie niyang si Neil Arce, isa sa mga producer ng N2 Productions na co-producer ng Viva Films, nang ginagawa ng dalawa ang nasabing pelikula ni Direk Dan Villegas.

Ayon sa kuwento ni Bela, need niyang kumita kaya kahit may emote sa hiwalayan nila ng ex-boyfriend ay kailangan niyang magtrabahaho at tapusin ang project.

In short, ang motto ng dalaga noon, “work muna bago mag-emote”, na aminado siyang medyo naapektuhan siya sa hiwalayan.

Para pampalipas ng hugot sa nangyaring hiwalayan, ang mga co-stars ng dalaga ang kahuntahan niya. Si Echo at si Kim Molina ay nagpaaliw sa kanya noong mga sandaling ‘yun ng break-up nila ni Neil.

Dahil naging instant vibes sila ni Echo, naging open si Bela sa aktor, na nang matapos ang shooting, naging mag-buddy na ang dalawa.

Sa bagong pelikula nina Bela at Echo, bukod kay Kim ay makasasama rin nila si Cholo Barretto sa pelikulang sinulat ng aktres at ng ex-boyfriend niya sa screenplay ni Ays de Guzman.

Sa May 3 na showing nationwide ang bagong rom-com ni Direk Dan na first time makagawa ng pelikula sa Viva Films.