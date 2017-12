Jennylyn Mercado, hindi keri ang live-in setup kay Dennis Trillo

WALA PA sa plano ni Jennylyn Mercado ang magpapakasal sa boyfriend na si Dennis Trillo in the near future.

“Wala pa… wala pa kami sa ganung stage,” pagdidiin pa niya nang makausap namin sa grand presscon ng pelikulang All Of You na pinagbibidahan nila ni Derek Ramsay.

Marami pa raw siyang gustong gawin at ma-accomplish kaya ayaw pa niyang magpatali.

“Kumbaga, ano pa ko, hindi pa ako okay. Marami pa akong gustong ma-accomplish. Marami pa akong gustong gawin. Maliit pa rin ‘yung anak ko, kailangan niya ako,” katwiran pa ng aktres.

Nakikita ba niya na si Dennis na talaga ang magiging mister niya?

“Sa ngayon, nag-i-enjoy lang talaga kami, wala pa, wala pa. Sasabihin ko sa inyo kapag ano,” natatawa niyang sagot.

Eh, how about pakikipag-live-in with Dennis? Okey ba ang ganung set-up sa kanya?

“Kanya-kanyang desisyon naman ‘yan, pero sa akin, para sa akin, ah… ang hirap ng tanong, ha-ha-ha,” sabay tawa ng aktres.

Dugtong nito, “Sa ngayon, wala pa talaga, eh. Wala pa ako do’n sa ano na ‘yun. Kasi may anak ako, eh. So, gusto ko, nasa bahay ako, kasama ng anak ko.

“Kasi ako lang naman ang nanay niya, di ba? Wala naman kaming ibang kasama sa bahay. So as much as possible, gusto ko, ako ‘yung nasa bahay, nasa bahay lang kaming dalawa,” katwiran ni Jennylyn.

La Boka

by Leo Bukas