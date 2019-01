Jennylyn Mercado at Alden Richards, magsasama sa isang pelikula?

Jennylyn Mercado and Alden Richards

ALERT ang mga Kapuso viewers lalo na ang mga fans nina Jennylyn Mercado at Alden Richards dahil sa kumakalat na larawan ng dalawa kahapon sa social media.



Sa totoo lang, matagal nang may demand na magsama sana sa isang project ang dalawa sa pinakasikat na pambato ng GMA-7. May mga nagpetisyon na nga noon na sana ay sila ang magsama sa Philippine remake ng Korean hit na ‘My Love From The Stars’. Ang kaso, kontra ang AlDub fans noon (kasagsagan pa ng kanilang kasikatan) kaya ang ending ay sa baguhang model na si Gil Cuerva ipinares si Jennylyn at si Alden ay gumawa ng romcom na ‘Destined to be Yours’ with onscreen partner Maine Mendoza.



Ngayon na medyo ‘open-minded’ na ang AlDub fans, mukhang ipupush na finally ang pagsasama ng ‘AlJen’. With the photos floating on social media, may mga nagtatanong kung ito ba ay isang TV project? Medyo malabo dahil earlier ay nagkaroon na ng announcement na si Gabby Concepcion ang makakaloveteam ni Jen sa kanyang bagong primetime series… not unless maging love triangle ito?

May mga nagsasabi naman na baka pelikula ang pagsasamahan nila. Dalawang movies diumano ang nakatakdang gawin ni Jennylyn this year. Ang una ay ang ‘Keepers’ under Erik Matti’s Reality Entertainment at ang isa ay pahulaan ba. Baka ito na ang project nila ni Alden?



Oras naman na talaga para magsama na rin sila sa isang bonggang project. Inaabangan na namin ‘yan!