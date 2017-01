Jean Garcia, kinikilig kapag pinag-uusapan si Jomari Yllana

Nakatutuwa ang kaibigang Jean Garcia kapag kinikilig siya. Ayaw mang aminin, alam mo na may “something” siyang nararamdaman kapag si Jomari Yllana ang pinag-uusapan.

Kaharap namin siya sa presscon ng bagong show ng GMA na “Pinulot Ka Lang sa Lupa”, kung saan panay ang kain niya ng mala-jelly beans na iba-iba ang kulay. Para siyang bata. Para iwas mabuko sa tunay na status ng “something” nila ni Jomari, panay ang subo niya ng kendi at offer sa amin.

Nakakatuwa pala si Jean kapag in love. Kung anu-ano ang ginagawa habang kaharap namin para ma-distract siguro kami at bumitaw sa pang-uurirat ng tungkol sa kanila ni Jomari.

Yes, ayaw pa ring aminin ng aktres ang namumuong “something” between her and Jomari na nagsimula nang manood sila ng concert sa Solaire just before Christmas.

Mas lalong umigting ang sa kanilang dalawa nang imbitahan ni Jomari ang aktres sa Christmas party ng mga local official ng Parañaque, kung saan konsehal ang aktor ng lungsod. The rest of the lovey-dovey moments ng dalawa, kumbaga ay history na.

Sa ngayon, wala pang kumpirmasyon kung sina Jean at Jomari na ngayon. Basta may “kiss” na raw si Jom kay Jean kapag ihinahatid niya sa bahay ang aktres kapag magkasama sila at maghihiwalay na. Pero ayaw linawin ng aktres kung ang goodnight kiss na ‘yun ay smack lang, sa cheeks o halik na pang bigay-todo ng isang “hot mama”.

Kung sa bagay, nasa edad naman sila na puwedeng-puwede. “Pero s’yempre, gusto ko naman, kung makikipagrelasyon man ako this time sa edad ko ay ‘yong totoo na. Panghabang-buhay na at makasasama ko sa pagtanda ko,” say ni Hot Mama Jean sa amin.

Happy for you Jean at kay Jom.

By the way, ang bagong afternoon serye ng aktres ay mapanonood na simula January 30, kasama ang mag-sweetheart (na ayaw ring aminin ang relasyon) na sina Benjamin Alves at Julie Anne San Jose sa direksyon nina Gina Alajar at Aya Topacio.

Reyted K

By RK VillaCorta