Jaycee Parker, muntik hindi pakasalan ni Jericho Aguas

WALA NA sanang balak magpakasal pa si Jericho Aguas pagkatapos ng wedding nila noon ng ex-wife na si Isabel Granada, pero bigla raw naiba ang plano nung maging Christians sila ng kasintahang si Jaycee Parker.

“Wala na talaga. Actually, nung first few months ng relationship namin ni Jaycee, sabi ko mag-anak na lang kami.

“Pero hindi ko iniisip (na magpakasal ulit), eh. Never kong inisip na aabot talaga dito sa bagay na ito,” pag-amin ni Jericho.

Ikinasal sina Jericho at Jaycee noong August 19 sa Bacolor, Pampanga. Dinaluhan ito ng ilan sa malalapit niyang kaibigan sa showbiz.

Malaking factor ba ang nangyari sa previous marriage niya kay Isabel sa desisyon niyang huwag na sanang pakasalan si Jaycee at mag-live-in na lang sila?

Sagot niya, “Yes, definitely. Ayoko na.

Parang sabi ko, hindi na ako naniniwala sa kasal.

“Eh, kami nga kinasal, apat-apat pa yung pari, tapos (after) 12 years, naghiwalay kami.”

Na-trauma ba siya sa unang kasal?

“Iba siya. Ibang klase. Kasi alam mo, marami akong pagkakamali. Pero yung pagsasama namin ni Isabel, eh, maganda rin ang nangyari.

“Ang ibig kong sabihin, minahal ko din siya. Pero lagi kong sinasabi at sinasabi ko rin yan kay Jaycee, sabi ko, ‘magsisinungaling ako kung sinabi ko sa yo na hindi ko minahal si Isabel.’

“Minahal ko siya. Nagkaroon kami ng Hubert (Thomas). Nagkataon, hindi kami siguro talaga klik. Ganun siguro. But it doesn’t mean na pag hindi kayo klik, eh, hindi mo siya minahal,” depensa niya.

La Boka

by Leo Bukas