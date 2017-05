Jason Abalos, hiniwalayan ng girlfriend dahil sa indecency issue?

TRENDING NGAYON SA social media ang pangalan ni Jason Abalos. Isang teenager ang diumano’y hinarass ng Kapamilya actor at pinipilit itong makipagkita sa kanya. Umabot pa sa puntong kung anu-ano na ang sinasabi nito na sa totoo lang ay mahirap paniwalaan. Alam naman siguro ng actor na isa siyang public figure who even attempted to join politics para gumawa ng ganitong problema. Not only that: he was in a serious relationship with ex-PBB star Vickie Rushton.

Up to this way ay wala pa rin paglilinaw sa kampo ni Jason kung true ba ng ibinibintang sa kanya. Dahil sa pagsisiwalat ng diumano’y biktima, lumabas ang iba pang nabiktima raw ni Jason gamit ang iba’t ibang social media accounts nito.

Tsinek naming ang Instagram account ni Vickie Rushton at kapansin-pansin ang pag-unfollow niya kay Jason. Well, naiintindihan namin ang aksyong ito kung totoo man. No girl deserves to be cheated on!

At kay Jason, man up and apologize if this is true. Kung hindi naman ay linawin mo na ang pangalan mo. Hindi ito magandang publicity, huh!