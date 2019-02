Jasmine Curtis-Smith, tunay na ‘Pambansang Third Wheel’ ng Pilipinas!

Jasmine Curtis-Smith

ALAM namin na ginawa ni Yassi Pressman ang pelikulang ‘Pambansang Third Wheel’ last year, pero sa tingin namin ay hindi siya ang dapat na may korona sa titulong iyon. Mas deserving dyan ang Kapuso actress na si Jasmine Curtis-Smith.

Kung noon ay matapang niya na tinanggap ang papel bilang third wheel sa AlDub movie na ‘Imagine Me and You’ at siya rin ang pinagseselosan ni Maja Salvador na gf ni Paulo Avelino sa “I’m Drunk, I Love You”, this time ay sa LizQuen film na “Alone/Together” naman manggugulo ang nakababatang kapatid ni Anne Curtis.

Yes, kung ang ate niya ay laging bida sa mga pelikula, mukhang si Jasmine ay nata-typecast naman sa pagiging third wheel sa mga love team films.



Well, that is a compliment. Ibig sabihin ay hindi takot ang aktres sa bashing at professional ito sa kanyang trabaho. Hindi rin naman ito nakakapagtaka dahil kahit noong TV5 talent pa lang siya ay pambato na siya. Ngayon na nasa GMA na siya, we wonder kung susugalan ba siya ng Kapuso network, o magiging third wheel din ba siya sa BiGuel love team nina Bianca Umali at Miguel Tanfelix. Naku, mas sikat naman at award-winning si Jasmine compared sa dalawa, huh!