Janno Gibbs, nag-message kay Coco Martin para maipasok sa Ang Probinsyano

BUKOD sa pagiging Star Music artist ni Janno Gibbs na kapipirma lang ng kontrata sa Viva ay lumabas din ang singer-actor sa FPJ’s Ang Probinsyano.

Ibinihagi niya kung paano siya naging part ng Ang Probinsyano na pinagbibidahan ni Coco Martin

“To be honest, ako yung… minessage ko lang si Coco, ha, not knowing Coco, hindi ako close sa kanya. Nag-message ako kay Coco as a fan of the show kasi lagi talaga akong nanonood ng Ang Probinsyano.

“Nag-message lang ako, I think sa Instagram niya, sa private message lang. ‘Co, lagi akong nanonood ng (Probinsyano), sana i-guest mo naman ako kahit cameo lang.’

“Hindi kaagad-agad, pero pinasok niya ako. Siya talaga yung nagpasok sa akin. Parang hindi yata alam ng ABS, parang nakita na lang nila ako don,” sabay tawa ni Janno.

May bago na ba siyang acting assignment sa TV?

“Wala pa… wala pa. Although I’ve met with them, with the bosses. Sabi ko, ‘I enjoy Probinsyano, if you have anymore shows for me, willing ako, gusto ko po,’” huling sambit ni Janno.

Samantala, isa sa unforgettable movie na ginawa ni Janno sa Viva ay ang Pedro Penduko na ire-remake ni James Reid. He is also looking forward na gumawa ulit ng pelikula at maging part ng creative team ng Viva.

La Boka

by Leo Bukas