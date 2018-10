Janno Gibbs muling nagpa-manage sa Viva

BUMALIK na sa Viva ang singer-actor na si Janno Gibbs. Pumirma siya ng kontrata sa Viva Artists Agency (VAA) na pinamamahalaan ni Veronique del Rosario.

Si Veronique din ang instrumental sa pagbabalik ni Janno sa Viva matapos niyang kausapin ang amang si Boss Vic del Rosario.

During the contract signing of Janno ay present din sina Veronique at Boss Vic.

Ayon naman kay Janno, more than 10 years siyang nawala sa Viva. Ang huling pelikulang ginawa niya noon sa Viva ay ang Wait A Minute, Kapeng Mainit kasama si yumang singer-komedyante na si Blakdyak.

“I approached Veronique kung if she is willing to manage me. Dinala niya ako sa daddy niya (Boss Vic), welcome naman ako, so it’s good to be home. Kasi ito naman talaga yung ano ko, eh. Viva yung nag-start sa akin, eh, kung paano ako nakilala as a comedian,” kuwento sa amin ni Janno.

Dahil close din si Janno kay Regine Velasquez kaya tinanong na rin namin siya kung ano ang reaksyon niya sa ginawang paglipat ni Regine sa ABS-CBN.

Ani Janno, “I’m excited for her, happy for her, kasi aside from SOP before Ogie (Alcasid) ako ang ka-duet talaga ni Regine. Before magkasama kami sa management, kay Ronie Henares, pareho kaming nag-start don.

“We did a movie here sa Viva. So, malaking part din siya ng career ko. And I’m happy for her, alam kong matagal na siyang hinihintay ng (Channel) 2.”

Para rin sa singer-actor, deserve ni Regine ang bonggang grand welcome sa kanya ng ABS-CBN bilang Kapamilya.

“Deserve naman nya yon. I think she deserves it. She’s one of the, if not our biggest female singer,” sambit pa niya.

On a possibility na muling makatrabaho niya si Regine, sey ni Janno, “I hope so.”

La Boka

by Leo Bukas