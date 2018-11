Janno Gibbs, inamin ang dahilan kung bakit tinataguan ang showbiz noon

KATULAD ng ilang showbiz personalities hindi rin itinanggi ni Janno Gibbs na dumaan siya sa depresyon noon. Ito raw ang dahilan kung bakit ayaw niyang makita ang sarili sa telebisyon.

“Dumaan din ako sa depression. One of na puwede kong banggitin, I gained a lot of weight before. Pag nakikita ko yung sarili ko sa TV, ayoko. I didn’t like what I saw,” pagtatapat niya.

“So, ano muna ako, tago muna ako. Ayoko yung nakikita ko sa TV.”

Eh, anong ginawa niya?

“Constant, eh. Pag pumayat na ako ng konti lalabas ako. Pag medyo bumalik na naman (yung katabaan) tago muna ako. Alam mo rin kasi pag nakikita ko mismo sa TV. Alam mo pag pipintasan ka na. ‘Ang taba naman ni ano. Mukha namang…’

“Ang sakit lang, saka ang dating is naka-bother siya imbes na mapansin yung performance mo, di ba? Naba-bother sila sa nakita nila, nakikita nila yung pintas imbes na yung performance mo.

“So now, kaya medyo I want to be active again because I feel na medyo naka-loose na ako ng konting weight. I feel, okey ako ngayon, medyo in fighting form ako ngayon,” pahayag pa ni Janno

La Boka

by Leo Bukas