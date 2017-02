Janice, nanghinayang sa ‘walang forever’ nina Daniel at Erich

After ng presscon ng bagong serye ng Kapuso Netwok na una naman sa mag-love team na Alden Richards at Maine Mendoza na “Destined To Be Yours”, nakasabay ko sa elevator si Janice de Belen. Sa katunayan, nagustuhan niya ang design ng elevator kaya nag-selfie siya.

Sayang naudlot ang short tsikahan namin nang tanungin ko siya kung ano ang masasabi niya sa hiwalayang Daniel Matsunaga at Erich Gonzales. Sa huling serye ng aktres sa ABS-CBN, she played an important role bilang ina ni “Pining” played by Erich. Reason kaya puwede ngang kunan ng kanyang opinyon si Janice na saksi sa “pagmamahalan” ng dalawa.

Basta sabi lang ni Janice, “Walang forever. Pero sayang.”

Pero isang araw pagkatapos ng Valentine’s Day, humarap sina Daniel at Erich sa kamera na nakangiti (may separate story kami tungkol dito).

Sa long overdue teleserye ng AlDub (dami kasing mga problema at delays), Janice plays mom to Sinag Obispo na ginagampan ni Maine na isang disc jockey sa community radio station sa kanilang maliit at tahimik na bayan.

Tipikal Janice de Belen ang role ng aktres na isang visual artist na positibo ang karakter na cheerful, modern, quirky mom ni Sinag.

Sa primetime serye nina Alden at Maine, malaking tulong din ang aktres kay Maine na as a newcomer sa pag-arte, ang lull moments nila sa set during taping ay nagiging tsikahan moments nila ni Maine para maging relax ito kapag nasa harap na ng kamera.

‘Yong first day taping ng aktres, si Maine kaagad ang naging kaeksena niya.

“I told her to be relax para mas natural ang magiging arte niya,” kuwento ni Janice.

Ang serye na magsisimula na sa February 27 ay katatampukan din nina Boots Anson Roa, Lotlot de Leon, Tommy Abuel, Ronnie Henares, at Gardo Versoza sa direksyon ni Irene Villamor ng pelikulang “Camp Sawi”.