Janella Salvador at Elmo Magalona, nagsimula nang mag-shooting ng kanilang movie

FOR sure matutuwa ang fans nina Janella Salvador at Elmo Magalona. Gumiling na kasi ang kamera para sa first shooting day ng dalawa last Monday para sa pelikulang “My Fairy Tail Love Story”.

Sa isang secluded island sa Zambales location ng shooting ng bagong pelikula ng dalawa na idinidirek ni Jun Robles Lana para sa Regal Entertainment.

Kuwento sa amin ni Direk Perci Intalan na line producer for IdeaFirst Productions sa FB Messenger, during the day ang shooting nila sa naturang isla, pero naka-base sila at ang production staff and crew sa isang hotel sa Zambales.

“We just had our first day filming here in Zambales. It’s an uninhabited island one hour boat ride from the shore. Pero ang ganda naman kaya sulit ang pagod at init,” sabi ni Direk Perci.

Dagdag pa niya, “Nag-fitting na at nag-mermaid training na si Janella. Magiging balikan ang biyahe namin papunta sa isla.”

Pansin ng mga staff na hindi alam ang sweetness ni Elmo sa dalaga, extra ang sweetness nila sa isa’t isa lalo na ang binata na super alalay kay Janella kapag sumasakay sila sa bangka.