Jane Oineza, angat ang ganda at galing sa ‘Bloody Crayons’!

NAPANOOD niyo na ba ng Bloody Crayons? Kung bet ninyong makanood ng isang barkada movie with a twist of fun and pa-suspense, we suggest na sumugod na kayo sa pinakamalapit na sinehan as soon as possible.

Nanood kami ng Bloody Crayons out of curiosity since marami kaming nabasang tweets na bongga ang performance ng mga bagets na kasali sa movie particularly Jane Oineza, na matagal-tagal din namin hindi napanood sa TV man o pelikula.

Jane Oineza is one of the original cast members na-retain pa rin sa project after a series of cast changes. Tatlong taon ang inabot bago natin na-enjoy sa moviehouse ang makabagong barkada-thriller film, na genre na matagal din namahinga.

Sa cast members, we loved the performance of Janella Salvador as Eunice and the fight scene between Yves Flores and Maris Racal. Akalain niyo na kaya nilang mag-action?!

Hindi naming pwedeng sabihin ng direkta kung bakit bilib na bilib kami kay Jane Oineza sa pelikula. Let’s just say na kung noon ay feeling natin ay very santa-santita or aping-api ang aura niya, sa Bloody Crayons naming napatunayan na kaya nito mag-portray ng offbeat roles – to the point na she can be the next bida-kontrabida like Angelica Panganiban or Julia Montes.

Sa ilang eksena nga ay feeling namin ay lalabas si Coco Martin as Cardo of Ang Probinsyano! Ha-ha-ha! In short, wish namin na maipasok siya sa longest-running primetime show today…. Bakit nga ba hindi pa siya naisasali sa programa? Keri nga rin sana ni Jane maging part ng Ang Panday as the leading lady kung hindi lang ito napunta kay Mariel de Leon.

Dahil sa ipinakitang husay ni Jane Oineza sa Bloody Crayons, sana naman ay bigyan na siya ulit ng ABS-CBN ng matinong teleserye. Isa siya sa very few leading ladies ngayon na may potential to really make it big not on the pabebe scene, but as a serious actress. Isa sa very few na pwede ipares sa mga bagets na leading men like Joshua Garcia or Diego Loyzaga, at pwede rin sa more matured papa-bles ng Kapamilya network like Coco Martin, Piolo Pascual and John Lloyd Cruz.

Paging ABS-CBN! Focus na rin kay Jane Oineza lalo pa’t may loyal fanbase ito. Baka makawala pa…

Showbiz Blogster

by Mica Rodriguez