Jameson Blake, ratsada sa sunud-sunod na pagbibida sa pelikula!

AYAW PAAWAT at talagang tuluy-tuloy ang pagratsada ni Hashtag Jameson Blake sa pagbibida sa mga pelikula.

Pagkatapos ipalabas ang Cinemalaya film na Nabubulok, nasundan ito kaagad ng katatapos lang na Cinema One Original Festival entry na ‘Nay.

On Chistmas Day, ipapalabas naman ang 2017 Metro Manila Film Festival entry ng Regal Films na Haunted Forest kung saan isa rin siya sa mga bida kasama sina Jane Oineza, Maris Racal at Jon Lucas.

Habang on going ang promo ng Haunted Forest ay ginagawa din ni James ngayon ang isa pang pelikula sa Regal under the direction of Jason Paul Laxamana titled So Connected kasama si Janella Salvador.

Ayon sa Hashtags member, malaki ang naitulong sa kanya ng kauna-unahang acting award na nakuha niya sa Cinema One Originals 2 Cool 2 Be Forgotten kung saan nanalo siya ng best supporting actor.

Pero ramdam din daw niya ang tindi ng pressure at expectations sa kanya ng tao tuwing may pelikulang ginagawa.

“Meron na rin kasing nag-i-expect lalo na yung iba kasi nga best supporting actor ka na, eh. So, siyempre napi-pressure ako,” pagtatapat ng binata.

“But then, when I get used to it kasi, nako-cool down naman yon, eh. Parang wag mo na lang isipin yon. You just have to relaxed talaga. Wag mong isipin yung… take a deep breath and then focus lang, yon yung iniisip ko lagi,” katwiran pa niya.

La Boka

by Leo Bukas