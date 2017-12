JAMESON BLAKE, DEADMA SA BASHING NG ELNELLA FANS

HINDI FAIR para kay Jameson Blake na i-bash siya ng mga ElNella fans.

Ang rason, may pelikula sina Jameson at Janella Salvador na gagawin in 2018 for Regal Films

Love ko ang sina Janella at Elmo Magalona, pero it’s not fair na dahil hindi mapagbigyan ang kapritso nila na dapat it’s always an ElNella project, nili-limit nila ang kakayahan ng idol nila.

Pangit naman siguro na si Janella, mabubulok na lang at pagsasawaan na si Elmo na lang palagi ang kapereha.

Utak lamok yan na hindi ko susuportahan.

Nang makumpirma ang project nina Janella at Jameson na nagsimula na sila mag-shooting for Regal Films ay left and right na ang bashing ng mga “Utak Lamok” ElNella fans.

On the positive side, excited si Jameson sa MMFF 2017 entry nila nina Jane Oineza, Maris Racal at Jon Lucas ng nag-iisang horror film na Haunted Forest where he plays the role of RJ.

“We will join the parade. Sasakay kami sa float. I’m excited,” kuwento ng binata.

Sayang nga lang, para sa Parade of Stars ng MMFF 2017, hindi ito mangyayari sa Roxas Blvd. at sa Quirino Grandstand dahi; sa napakalayong “Muntinlupa” magaganap ang parada.

Reyted K

By RK Villacorta