James at Nadine, nag-celebrate ng kanilang 1st anniversary

Nag-celebrate ng kanilang 1st anniversary sina Nadine Lustre at James Reid last Saturday, February 11. So far, oks naman ang naging takbo ng relasyon nila sa loob ng isang taon. Walang masyadong intriga. Wala masyadong isyu o away na ang ending, sa social media nila ipinapagpag ang kanilang pag-e-emote, reason na lalong gumugulo ang isyu na marami na ang nakikisawsaw.

Sa selebrasyon ng unang taon ng kanilang pagmamahalan, dapat magne-nature tripping sila at magha-hike sa Mt. Pulag sa Itogon, Benguet. Kaso, biglang nagbago ang plano ng dalawa, kung kaya’t sa araw ng kanilang “love anniversary”, lumipad ang dalawa puntang Japan.

Sweet na boyfie pala si James kay Nadine, kung saan may hawak-hawak siyang three red balloons at nagsabi ng “Thank Love!” na mapanonood sa kanyang Instagram story.

Curious lang ako. Ano kaya ang ng binata bukas sa kanyang “love” na si Nadine?