Jake Cuenca, sinusuwerte sa career: May Cinemalaya na, may MMFF pa!

HAPPY si Jake Cuenca sa takbo ng showbiz career niya ngayon.

Aside from his regular daytime series Ikaw Lang Ang Iibigin na pre-programing ng It’s Showtime, halos tama lahat ang tinatahak ng kanyang career.

Bukod kasi sa dailyserye niya ay may pelikula siya na kasali as official entry ng Cinemalaya 2017 na Requited kung saan co-producer siya ng director na si Nerissa Picadizo na mapapanood mula today (August 5) hanggang August 13 sa CCP and other participating cinemas.

Ibang klaseng love story ang kuwento nina Matt at Sandy (played by Jake Cuenca and Anna Luna respectively), na nagkaroon ng pagkakataon mag-bike trip mula Maynila hanggang sa marating nila ang Mt. Pinatubo.

Along the way ay binalikan nila ang pangyayari sa buhay pag-ibig nila.

“ May kilig!” kuwento ni Jake sa amin at the pocket presscon para sa pelikula nila.



Sa katunyan, magkakaroon ng gala premiere ang Requited sa darating na Tuesday, August 8 sa CCP Main Theater.

Pero one big news para sa aktor ay ang pagkasali niya sa MMFF 2017 entry na Ang Panday kung saan si Direk Coco Martin ang pumili sa kanya to play the role of Lizardo, ang mortal na kaaway ni Flavio na dating ginampanan nina Fernando Poe Jr, at Bong Revilla Jr.

As Lizardo, Jake plays the evil kontrabida ni Coco/Flavio.

Sa kanyang Instagram account, sinulat ni Jake kung gaano siya ka-thankful kay Coco na siya ang napili ng actor-director sa napaka-importanteng karakter sa Ang Panday.

Last Friday, August 4 ay nag-first shooting day na si Jake for the film kung saan nakasama ng aktor si Mariel de Leon sa ilang mga eksena niya,

Mamaya naman (Saturday) off to Cebu si Jake for the Ironman Triathlon with Kim Chiu.

Sa naturang super pisikal na triathlon, sina Jake at Gerald ang magba-bike while si Kim naman ay tatakbo ng 21 Kilometers.

“Kaya ‘yung training ko for the event, nakatulong din sa movie namin dahil mahirap mag-bike sa lahar scene namin..” patapos ng aktor.

Reyted K

By RK Villacorta