Jake Cuenca, nakauna kay Angeline Quinto

Bongga ang first kissing scene ni Angeline Quinto kay Jake Cuenca sa bagong romcom movie ng Regal Films na “Foolish Love” mula sa direksyon ni Joel Lamangan. Si Jake ang nakauna sa matamis na labi ng dalaga on-screen. Kaya naman si Jake na sanay sa halikan, todo-alalay sa eksena nila ni Angeline.

Kaya nga si Direk Joel, super bantay sa naturang eksena, na ang “French kissing” ng dalawa ay hindi lang ‘yong tipong smack lang sa lips.

Si Jake, bihasa na sa mga halikan at love scene. Palaban kung palaban sa mga eksena at hindi maarte.

“I protected her. Hindi ko kasi alam kung ano ang magiging reaction niya sa kissing scene namin. It went well,” kuwento ni Jake sa press launch ng pelikula kamakailan.

Sa movie, alam ng singer na may matindi silang halikan ni Jake sa eksena.

“Ok lang po. Trabaho, pero kinakabahan ako nang kukunan na ni Direk Joel,” sabi ni Angeline.

Sa first romcom for 2017 ng Regal Films, makasasama sina Miho Nishida at Tommy Esguerra na ang kissing scene naman ng dalawa ay hindi issue, dahil ang dalawa ay real-life na magkarelasyon kaya easy ang halikan scene nila.

Ang “Foolish Heart” ay mapanonood na sa January 25 sa mga sinehan nationwide.

Reyted K

By RK VillaCorta