JAKE CUENCA and KYLIE VERZOSA: The King and Queen of Hearts

JAKE CUENCA



Real Name: Juan Carlos Leveriza Cuenca

Birthdate: December 30, 1987

Zodiac Sign: Capricorn

Symbol: The Water Bearer

Ruling Planet: Uranus

Quality: Fixed

Element: Air

Basic Trait: I Know

Closest Metal: Aluminum and Uranium

Lucky Day: Saturday

KYLIE VERZOSA





Real Name: Kylie Fausto Verzosa

Birth Date: February 7, 1992

Zodiac Sign: Aquarius

Symbol: The Water Bearer

Ruling Planet: Uranus

Quality: Fixed

Element: Air

Basic Trait: I Know

Closest Metal: Aluminum and Uranium

Lucky Day: Saturday

IBA DIN talaga ang charisma at dating nitong Los Bastardos lead star natin na si Jake Cuenca, huh? Sa ilang taon na nagtsitsek tayo mga bebot na maaari niyang maging leading lady for real in real life ay isang Miss International titlist lang naman ang madadagdag sa listahan – Si Kylie Verzosa!



Dahil sa pagsasama nila sa Los Bastardos bilang sina Isagani at Dulce na wagas ang pagmamahalan pero maraming mga kontrabida, mukhang behind the scenes naman ay nagiging swabe ang panliligaw ni Jake kay Kylie. Kung noon ay pareho silang may constant dates sa mga IG stories nila, these days ay sweet-sweetan ang dalawa kahit pa wala sila sa taping ng teleserye nila. Match kaya ang dalawa?

Ang love match ng Capricorn at Aquarius ay p’wedeng maging ubod ng ganda o saksakan ng sama, depende kung paano nila ia-adjust ang kanilang ugali at paniniwala. Practical at consistent pagdating sa usaping buhay ang Capricorn. Creative at idealistic naman ang Aquarius. Complimenting ang traits nila pagdating sa kanilang buhay karera.

Dahil sa pag-focus nila sa ibang aspeto ng buhay tulad ng pamilya at karera, madalas na hindi nila napapansin na nakakalimutan na nilang bigyan ng sapat na atensyon ang love life. Maaari itong magdulot ng pagkalamig o pagkawala ng interes sa isa’t isa. P’wede itong maging hudyat ng pagiging distant o aloof sa ka-partner. On a personal level, kailangan mag-adjust ng dalawa. Kailangang kontrolin ng Aquarius ang pagiging ‘super friendly’ nito lalo na sa mga boys. Unawain din dapat nito ang pagiging family-oriented ng Capricorn. Trabaho naman ng Capricorn na siguraduhin na adventurous at interesting ang daloy ng relasyon nila ng Aquarian.



COMPROMISE IS the keyword para mag-work ang relasyong ito. Ang self-confidence ng babae ang magpapa-enganyo sa lalaki sa umpisa. Habang tumatagal ay mapapaisip ito kung kaya ba niyang i-handle ang free-spirit nature ng babaeng Aquarian. Sa kabilang banda, may posibilidad na masakal ang babae sa pagiging dominante ng lalaking Capricorn. Ang good news ay nadadaan naman ang lahat sa mabuting usapan. Mare-realize ng dalawa na kailangan din nilang pakinggan ang iniirog para na rin sa kanilang growth as individuals.

There you have it! Mukhang bongga rin naman pala ang magiging outcome ng love affair nina Papa Jake at Mama Kylie. Sakto at nalalapit na ang araw ng mga puso! Sila na nga ang King and Queen of Hearts! Sey nyo?!

Pares-Pares

By Madam Damin