Jake Cuenca, all-praise sa acting ni Angeline Quinto sa “Foolish Love”

After mapanood nang buo ni Jake Cuenca ang pelikula nila ni Angeline Quinto na “Foolish Love” na nagkaroon ng successful premiere sa SM Megamall Cinema 7 last Tuesday (January 24) at palabas na ngayon sa ma sinehan, puro papuri ang nasambit niya tungkol sa singer-actress.

“Magaling si Angeline,” simulang pahayag ni Jake after the celebrity premier ng kanilang pelikula.

“Saka natuwa ako kasi ibinenta nila ‘yung pelikula na parang romcom. Nagawa niya, na-fulfill niya ‘yon, ang galing.

“Nakatutuwa ‘yung mga eksena namin, kasi ang seryoso ko pero binabawi niya sa comedy. So, for me, parang… wini-wish ko na makatrabaho ko ulit si Angge. Kasi parang feeling ko, maganda ‘yung team-up namin.

“Ang galing niya, nakatutuwa. Bilib ako sa kanya. Bukod sa pagiging napakagaling na singer, ang husay niyang artista,” papuri pa niya sa kapareha sa pelikula.

Maging sina Roselle Monteverde at Direk Joel Lamangan ay puring-puri rin ang pagiging natural na aktres ni Angeline. Sey nga ni Roselle, effortless ang pagkakaarte ni Angge sa “Foolish Love”.

Siyempre, tuwang-tuwa naman si Angge sa mga papuri sa kanya ng director at producer ng pelikula at wish niya na makagawa ulit ng movie sa Regal Entertainment.

La Boka

by Leo Bukas