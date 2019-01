JADINE JAM: Summer by James Reid and Nadine Lustre, pinupuri ng mga banyaga

HINDI man active ngayon sa paggawa ng teleserye at pelikula ang tambalang JaDine nina James Reid at Nadine Lustre, the two reel and real couple won’t fail their beloved fans dahil noong isang araw ay ni-release na nila ang music video para sa kanta nila na ‘Summer‘.

Very chill lang ang kanta ng magdyowa accompanied by a very well-put together na music video na mismong si Nadine ang nagdirek at si James naman ang Executive Producer. Kasama ang kanta sa mixtape na nirelease ng Careless Music Manila na pinangungunahan ni James Reid.

Habang isinusulat namin ito ay marami nang foreign YouTubers na gumagawa ng kanilang positive reaction video sa swabeng awitin ng JaDine. Mukhang sa music talaga nalilinya ang dalawang talented at smart stars na ito!

Music Trip