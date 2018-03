JaDine, ipapakita ang carefree at reckless relationship sa ‘Never Not Love You’

SA pelikulang Never Not Love You na pinagbibidahan nina James Reid at Nadine Lustre ay daraan sa matinding pagsubok ang kanilang carefree at reckless na relasyon nang magsanga ang kanilang mga pangarap sa buhay at papagihiwalayin ng personal choices ng bawat isa.

Sa movie, ginagampanan ni James ang papel ni Gio, isang freelance graphic designer, habang si Nadine naman si Joanne, isang management trainee sa isang ad agency/direct-selling company.

Makalipas ang ilang taon, muling magtatagpo ang kanilang mga landas at mari-realize nila na marami nang nagbago, kasama na ang klase ng pagmamahal na meron sila para sa isa’t isa.

Pwedeng sabihin na ang Never Not Love You ay isang total departure sa inosente at easy going na mga karakter at istorya na nagpasikat kina James at Nadine sa kanilang blockbuster projects gaya ng screen debut nilang Diary ng Panget at mga primetime teleseryeng Till I Met You at On the Wings of Love.

Base sa trending trailer na napapanood sa YouTube channel at iba pang social media platforms ng VIVA, nagawa ni Direk Antoinette na hugutin ang ilang raw emotions mula sa dalawa.

Sey pa nga ni James, medyo nahirapan sila sa mga eksenang ini-establish pa lang yung pagiging close niya sa karakter ni Nadine dahil very familiar na sila sa isa’t isa. Pero with the help of Direk Antoinette, natulungan daw siyang maiarte nang tama ang mga eksena.

Showing na ang Never Not Love You on March, 31 (Sabado de Gloria). The movie is produced by VIVA Films and Project 8 Corner San Joaquin.

La Boka

by Leo Bukas