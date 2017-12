JADE LOPEZ, petmalu ang monologue sa Ampalaya Partee!

PETMALU! ‘Yan lang ang nasabi ko nang mapanood ko ang monologue ng Kapuso actress na si Jade Lopez mula sa isang event na ginanap somewhere in Quezon City two weeks ago, kung saan ilang mga artista na nagmula sa teatro ang nagbasa ng ilang pahina na mula sa librong “The Ampalaya Monologues”.

Bilang Starstruck Batch 1 fan, si Jade ang masasabi ko na pinaka-magaling pagdating sap ag-arte. May lalim ito, pero hindi lang nabibigyan ng break. Ito ang rason kung bakit ganun na lang ang panghihinayang ko noon nang matanggal ito sa Dance Week challenge at hindi naipakita ang kanyang performance sa Acting Week. Masyado kasing malakas noon sa fans si Rainier Castillo at malaki ang percentage ng text votes.

Anyway, naisulat naming last month na ikakasal na si Jade sa kanyang longtime boyfriend and now fiancé na si Rocky Siccion. Simple wedding lang ang gusto ng magkapares at blessing na rin na nakuha nila ang gusto nilang date. Nasa entourage ang mga closest celebrity friends ni Jade na sina Cristine Reyes at Stef Prescott, na parehong graduate din ng Starstruck.

Going back to the Ampalaya Partee, Kapuso actors like Jerald Napoles, Divine and Lovely Abella graced the event and performed with all their heart, pero base sa mga nakanood mismo ng live, marami ang na-surprise kay Jade dahil talagang sineryoso niya at in character siya sa pagmomonologue bilang isang babae na nagtitiis sa isang abusadong relasyon. Masokista lang ang peg!

Marami ang surprised dahil hindi ito nabibigyan ng magandang acting piece on TV or films. Lagi na lang siyang either best friend ng bida or kontrabida o ‘di naman isa sa mga kerengkeng girls. Ang indie film niya na naging closing film sa Cinemalaya some years ago na “A thief, a Kid and a Killer” ay hindi naman nabigyan ng mainstream showing.

Since maraming artista naman ang nag-participate sa Ampalaya Partee, why not transform it into a full-length movie? I’m sure na marami ang interesadong manood kesahodang may big star man o wala dahil uso naman ngayon ang mga hugot at bitter-bitteran movies.

Showbiz Blogster

by Mica Rodriguez

Pinoy Fans Club