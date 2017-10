Jade Lopez, naghahanda na para sa kasal nila ng non-showbiz boyfriend

MORE THAN a week ago ay napanood namin ang Kapuso actress na Starstruck graduate na si Jade Lopez sa Wish Ko Lang, kung saan itinambal siya kay Gardo Versoza. Isang buwan na rin ang nakakaraan nang lumabas ang episode niya for “Tadhana” with Edgar Alan Guzman.

Sa totoo lang, favorite ko si Jade Lopez among her Starstruck contemporaries. Naaaliw ako sa tambalan nila noon ni Christian Esteban lalo na kapag nagho-host sila noon ng Lovely Day sa GMA at Fans Kita sa QTV-11 (Now GMA News)

Sa mga kasabayan niya sa Starstruck, siya ang mas pinili ang pagtapos muna ng kanyang pag-aaral instead of taking the sexy route. Halos lahat naman ng kasabayan niya ay bumongga ang karir. Pagdating sa personal life ay si Jade ang isa sa mga winner lalo na sa usaping pag-ibig.

Early this year ay nag-propose ang kanyang boyfriend na si Rocky Siccion while they were vacationing sa Japan. Kamakailan lang ay nag-celebrate ng kanilang 10th year anniversary as a couple ang dalawa.

01-31-17. Yuzawa Park Hotel Niigata, Japan.❤❤❤❤ @rcsiccion A post shared by Jade Lopez (@missjadelopez) on Feb 1, 2017 at 11:28pm PST

Nang makapanayam ko si Jade via FB messenger, she shared na wala pang final date, but they’re planning na October next year para sakto sa birthday niya.

“As in non-traditional gagawin namin except na sa Church kami ikakasal. May Church ceremony then lunch or dinner lang. Wala nang frou frou. Ayaw ko na nung mga games and cutting etc.”

Aniya, itutuloy pa rin niya ang pagsho-showbiz. May bagong management team na mamamahala sa kanyang career. I hope na this time ay mag-succeed siya. Gusto ko siyang makita sa mga indie films. Sa naging development ng career recently ng fellow Starstruck alumna na si Ryza Cenon, hopeful ako na magkaroon din ng complete turnaround sa showbiz career ni Jade kahit pa Mrs. Siccion na siya.

Showbiz Blogster

by Mica Rodriguez

Pinoy Fans Club