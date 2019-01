J.Lo patutunayang everyone deserves a second chance sa ‘Second Act’

MULING nagbabalik sa big screen ang “Maid in Manhattan” at “Monster-in-Law” star na si Jennifer Lopez, sa pelikulang magpapakita ng girl power at inspirasyon — ang “Second Act.”

Ang “Second Act” ay istorya ni Maya (Lopez), isang 40-year-old womanna nawalan ng tiwala sa kanyang sarili matapos na hindi matupad ang kanyang mga pangarap noong kanyang kabataan. Hanggang sa mabigyan siya muli ng pagkakataon na patunayan ang kanyang sarili dahil sa second chance sa buhay.

Kasama rin sa pelikulang ito sina Vanessa Hudgens bilang si Zoe, ang officemate at numero unong tagahanga ni Maya; Milo Ventimiglia bilang Trey, ang mapagmahal na asawa ni Maya na laging nagpapaalala sa kanya na magtiwala sa sarili; at si Leah Remini bilang Joan, ang ever-supportive na bestfriend ni Maya.

Ang “Second Act” ay puno ng witty comic lines na kikiliti at magpapatawa sa mga manonood at mga eksenang aantig sa puso, na ilan sa mga film trademarks ng direktor na si Peter Segal.

Mas lalo pang pinasaya ang feel ng pelikula dahil sa mga ageless hitsgaya ng “Dreams” ng The Cranberries, “Push It” ng Salt-n-Pepa,at ang original na kantang “Limitless” na sinulat ni Sia at kinanta mismo ni Jennifer Lopez.

Palabas na ang “Second Act” sa mga sinehan simula sa January 30. Mula ito sa VIVA International Pictures.

La Boka

by Leo Bukas