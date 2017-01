Iza Calzado, puring-puri ng producer ng kanyang horror film

Flattering naman talaga kung harap-harapan ay pupurihin ka ng producer mo na bukod sa magaling ka na artista ay madali kang ka-deal. Ang tinutukoy namin ay ang “Horror Goddess” na si Iza Calzado na matapos na i-suggest ni Direk Dan Villegas sa kanyang kauna-unahang horror movie na “Ilawod”, inaprubahan ni Atty. Joji Alonso ng Quantum Films ang partisipasyon bilang misis ni Ian Veneracion sa pelikulang tungkol sa engkanto sa tubig.

Hindi first-timer si Iza sa Quantum Films sabi ni Atty. Joji.

“She was part of our film ‘The Candidate’,” sabi nito during the press launch ng pelikula na palabas na simula January 18.

“Aside from she is a very good actress, she’s easy to deal with. Ang dali niyang kausap,” kuwento pa ni Atty. Joji.

Sa pelikula, ang pamilya nina Iza at Ian ay na-possess ng “Ilawod” na noong may out-of- town assignment si Ian as a reporter, sa pag-uwi niya sa kanilang bahay, may “Ilawod” na sumama sa kanya na isa-isa silang naging biktima nito.

Nakatatakot ang trailer ng pelikula. Sa musika pa lang ay mangingilabot ka. Kung mahilig ka sa horror films na tulad ko, kung matatakutin ka (ako hindi), kailangang may kasama ka.

Reyted K

By RK VillaCorta