Iza Calzado, hate na hate ng netizens sa “A Love To Last”

AYON kay Iza Calzado, ramdam na niya ang pagkainis ng netizens dahil sa kontrabida role niya sa TV series na “A Love To Last”. Iza is playing Grace Noble in the show, ang ex-wife ni Ian Veneracion na girlfriend naman ni Bea Alonzo.

“I am really bracing myself to more tweets kasi ngayon pa lang, marami na, eh. I haven’t played kontrabida on TV in 14 years. So parang for me, it’s something new, but also exciting,” kuwento ng aktres.

Si Iza ang nagiging tinik sa romansa ng Tondeng (Anton at Andeng) sa teleserye at maraming netizens ang apektado sa kanyang ginagawa, kaya naman hate na hate siya ng mga ito.

Eh, kumusta naman ba ang working relationship niya with Bea and Ian?

“Definitely I have a solid relationship with Ian, it goes way back. I have a good relationship with Bea, I’d like to think so. Kasi nga even before this project started, we’d have occasional na parang catch-up, kuwentuhan,” sabi ni Iza.

Samantala, kailan ba niya nakikita ang sarili na magkakaroon na rin ng anak?

“Siguro mga two to three years pa. Malapit-lapit na rin, ha? Pero kasal po muna. Hindi naman ako nagmamadali,” nakangiti niyang pahayag.