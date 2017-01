Iza Calzado, binansagan ngayong “Horror Goddess”

Goodbye Kris Aquino as the “Queen of Horror Movies sa pagpasok sa eksena ng “Horror Goddess” sa katauhan ni Iza Calzado via the first horror movie in 2017 na “Ilawod” ni Direk Dan Villegas.

Kuwento ito tungkol sa engkanto na natatagpun sa ilog or sapa na ang tubig na dumadaloy ay pababa.

Kuwetong possession ito na ang buong pamilya ni Iza with husband Dennis (played by Ian Veneracion), na sa kanyang pag-uwi from an assignment sa isang probinsya ay may sumamang engkanto (Ilawod).

Sa trailer, hindi mo iisipin na ang pang-romcom na si Direk Dan ay kering manakot sa kanyang pelikula.

Si Iza na raw ang pumalit kay Kris na nakilala sa horror movies na nagawa niya noon. Pero kung susumahin ang mga nagawang horror movie ni Iza, mas marami pala siyang nagawa, tulad ng award-winning na pag-arte niya sa “Sigaw” (na may US version na siya rin ang gumanap sa karakter ng lead) at ang super hit sa box-office na “Haunted Mansion” noong 2015 MMFF.

Kung titingnan mo si Iza, even without any lines or dialogue sa kanyang eksena, may misteryo na nakabalot sa personality niya.

Ang horror film ay sinulat ng Palanca awardee na si Yvette Tan at makasasama nina Iza at Ian sina Epi Quizon, ang nagbibinatang si Harvey Bautista (anak ni Mayor Herbert Bautista), at ang mga nagdadalagang sina Terese Malvar at Xyriel Manabat.

Ang Ilawod ay produce ng Quantum Films ni Atty. Joji Alonso at showing na sa January 18.

Reyted K

By RK VillaCorta