ITINANGGI ANG PANANAKIT: John Estrada, may buwelta sa negative write-ups sa kanya!

PARA SA AMIN, hindi fair para sa aktor na si John Estrada ang naisulat ng isang reporter named Ador Saluta sa kanyang showbiz column sa tabloid na Bulgar tungkol sa “pananakit” diumano ng aktor sa co-star niya na si Mylene Dizon sa isang eksena nila sa teleseryeng The Good Son.

May malisya ang pagkakasulat sa kagustuhan lang marahil ng reporter na makaagaw pansin sa atensyon ng aktor na ayon sa pagkakasulat niya, si John daw ay tinutoo ang eksena nilang dalawa ni Mylene na diumano’y sinukmuraan pa ni John si Mylene sa naturang eksena.

Bukod sa isyu diumano ni John kay Mylene, ayon sa pagkakasulat ni Saluta sa kanyang kolum ay “may personal daw na problema” ang aktor at baka nadadala nito sa kanyang mga eksena.

Bukod pa sa isyung ito, ipinapalabas ni Saluta pinpointing his FB source na nagiging “problema” ang aktor sa teleserye (read: unprofessional).

Pahayag ni John last night tungkol sa isyu: “Di ko basta basta pinapatulan ang mga ganitong kababaw na write up pero di ko ‘ata kaya ang pagsisinungaling ng matandang reporter na to….

“Ogag ka at napakasinungaling mo…. at kung sino man ang source mo e isa ring ogag yon na katulad mo…”

Ayon kay John, hindi totoo na sinaktan niya at nag-take advantage ito kay Mylene sa taping nila ng The Good Son.

“Sa tanang buhay ko, hinding hindi ako nanakit ng babae dahil pinalaki ako ng nanay at tatay ko ng Tama….at sa 30 yrs ko sa industriyang ito ni minsan di ako nireklamo ng mga leading ladies ko na nananansing ako….dahil hindi ako ganon…”

Sa totoo lang, sa mga hindi nakakaalam, ang mga tipo lang naman nina Sharon Cuneta at Kris Aquino na mga bida sa pelikula ang nagre-request sa aktor kung sakaling may mga rape or delicate scene sa pelikula dahil alam nila, very gentleman ang aktor at protected sila ni John sa eksena.

Ayon kay John, hindi rin totoo na may marital problems sila ng misis na si Priscilla Meirelles.

“Masaya kame ng ASAWA ko at wala kameng problema….”

Pinaparating ni John sa sumulat ng istorya na walang katotohanan: “Ihanda mo na ang abogado mo dahil kakasuhan kita…. ogag ka….”

Para sa kanyang mga fans at followers ni John ay may mensahe siya.

“Pasensya na sa mga followers ko… wala lang kasing katotohan ang sinulat nitong matandang to e… diyos na lang ang bahala sa kanya…..”

As of this writing, may meeting ang aktor sa kanyang abogado. Seryoso ito na mag-file ng libel sa sumulat at ilalaban ang kaso.

Reyted K

By RK Villacorta