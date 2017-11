Isabel Granada, pumanaw na

ISANG MALUNGKOT na balita ang aming nasagap. Pagkatapos ng ilang araw na pakikipaglaban ay pumanaw na ang Filipino-Spanish actress na si Isabel Granada. Ito ay kinumpirma ng ex-husband niya na si Jericho Genesky Aguas sa social media site na Facebook.

Malaki ang naging parte mo sa aking buhay.. Binigyan mo ako ng isang gwapot matalinong anak, makulay ang 14 yrs nating pagsasama… Sa lahat… mula sa aking pusot kaluluwa.. maraming maraming salamat… pahinga ka na… paalam Isa… ❤👪

Habang sinusulat namin ito ay nakapagpost na rin ang kapwa That’s Entertainment alumni ni Isabel na si Chuckie Dreyfus:

Si Isabel ay may anak na binata named Hubert. Marami ang nalungkot sa pagpanaw ng aktres, na huling napanood sa programang ‘Tadhana’ ng GMA-7. Umaapaw na ang pakikiramay sa social media. Si Isabel ay 41 years old and survived by her current partner Arnel Cowley.

Mula sa Pinoy Parazzi, kami po ay nakikiramay sa mga naulila ng aktres.