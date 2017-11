ISABEL GRANADA, NAI-CREMATE NA

NAI-CREMATE na ang mga labi ni Isabel Granada last Sunday ng hapon sa Arlington Memorial Chapels kung saan doon din siya binihasan sa sout niyang white gown bago inilagak ng ilang araw sa Sanctuario de San Jose Church sa may East Greenhills para sa kanyang lamay.

From Sanctuario de San Jose last Sunday ay inilipat ang labi ni Isa sa Arlington noong umaga kung saan nagkaroon ng military honors ang singer-actress na iginawad sa kanya ng Philippine Air Force (PAF).

Para sa kaalaman ng publiko, si Isabel ay naglingkod sa PAF for 2 years as a 2nd class sergeant bago ito pumanaw sa Doha, Qatar because of brain aneurysm.

Prior to the cremation ay nagkaroon ng ceremony sa labas ng crematory kung saan nagpakawala ng mga butterflies ang mga kaibigan at relatives ni Isa.

May mensahe ang live-in partner ni Isa na si Arnel Cowley sa huling sandal ni Isa na isinulat nito sa kanyang Facebook account last Sunday.

“Saying goodbye will be the hardest thing to do. But I know that you’re in a better place My Baby Isabel Granada.

“I will miss your touch, your smile your laughter but most of all… I will miss your love.”

Reyted K

By RK Villacorta