IPINAGMAMALAKI AT HIND ITINAGO: Sylvia Sanchez, proud sa mga anak

KALOKA NAMAN ang ibang mga press people sa kanilang suspetsa about actress Sylvia Sanchez and unang anak na si Pia na anak ni Ibyang (tawag naming sa aktres) noong hindi pa siya nagso-showbiz.

During her TV guesting sa Magandang Buhay recently to promote her new afternoon serye na “Hanggang Saan” ay pinasalamatan niya ang mga anak na sina Pia, Arjo Atayde at Ria Atayde (na mga artista at kilala lang ng mga entertainment reporters) at sina Gela at Xavi na mga non-showbiz na siblings nina Arjo at Ria.

Hindi familiar sa mga hindi close kay Ibyang, si Pia na ngayon ay nagwo-work sa isang call Center Company.

Hindi itinago ni Ibyang si Pia na ngayon ay may sarili na itong buhay. Sa katunayan, tinutulungan pa rin niya ito na ngayon ay may sarili nang buhay.

The last time na nakatsika namin si Pia was years ago noong nagsisimula pa lang si Arjo noon sa showbiz sa unang serye niya as an aktor sa EBoy.

Tsikahan namin ni Pia noon ay ang paga-apply niya as a flight stewardess sa isang international airline at ang training na gagawin niya kapag natanggap siya.

Paniwala kasi ng aktres, ang mga non-showbiz children niya (like Pia, Gela at Xavi) ay hindi na kailangan isama sa usapang showbiz kung wala naman nagtatanong dahil the three kids ay hind naman mga showbiz at public figure.

“Mahal ko ang mga anak ko. Sila ang inspirasyon ko kung nasaan man ako ngayon,” kuwento ng aktres sa amin.

Si Pia, busy sa work. May sarili nang buhay, pagbabalita ng aktres sa amin.

Kahit busy sa kanyang trabaho na ngayon ay nagbabalik si Ibyang sa afternoon serye sa timeslot na iniwanan ng serye nina Paulo Avelino, Ritz Azul, Tonton Gutierrez at Ejay Falcon na nagtapos kaninang hapon ay hindi pa rin iniiwanan at pinababayaan ni Ibyang ang mga anak at nakasuporta pa rin siya at all cost just like her role sa bago niyang serye na magsisimula na sa Monday, November 27 na isang loving mom na handang mag-sacrifice para anak.

Sa katunayan, ang mga fans ni Sylvia like Sylvia Sanchez Forever, Loving Sylvia Sanchez Philippines, Worldwide Nanay Sylvia, etc ay excited na sa bagong serye ng idol nila.

Sa serye ay makakasama ng aktres ang anak na si Arjo Atayde playing his son sa Hanggang Saan and Yves Flores (also playing his son); Sue Ramirez, Teresa Loyzaga and Marlo Mortel.

Congratulations Ibyang. Goodluck sa show nyo ni Arjo.

Reyted K

By RK Villacorta