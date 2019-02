INSPIRING FOR MOMSHIES: Isabelle Daza, matapang na ibinahagi kung paano siya nagbawas ng 65lbs pagkatapos manganak

BILIB KAMI sa katapangan ng Kapamilya actress na si Isabelle Daza sa pagshare at pagrecord ng mga pinagdaanan niya simula nang siya ay buntis, manganak at nakapagbawas ng at least 65lbs less than a year.

Mapapanood natin regularly ngayon sa Playhouse si Isabelle na bumalik na sa alindog niya noong siya’y dalaga pa. Hindi madali ang pinagdaanan niya. Alam natin lahat na isa siya sa mga IT Girls na kilala sa pagiging sexy and body conscious. Dahil na rin sa determinasyon na makabalik agad sa trabaho pagkatapos manganak and at the same time ay maging mabuting ina sa kanyang supling na lagi niya pinapadede sa pagtulog, Isabelle’s hard work paid off.