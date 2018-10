INSENSITIVE NGA BA? Alex Gonzaga, nirereklamo ng netizens sa pagiging taklesa

AMININ NATIN: Nagiging hot ngayon si Alex Gonzaga hindi dahil sa kanyang karera bilang artista – trending siya bilang isang vlogger.

Bilang isa sa very few YouTubers na may million subscribers, masasabi natin na na-achieve ng kababatang kapatid ni Toni Gonzaga ang success na hindi niya makuha-kuha sa mainstream media.

Ito nga raw ang rason kung bakit in a way ay hindi mega flop ang pelikula niyang ‘Nakalimutan Ko Nang Kalimutan Ka’ na mas matagal pa ang screening sa mga sinehan compared sa sexy-comedy na Abay Babes nina Cristine Reyes, Roxanne Barcelo atbp.

In fairness, nakakatuwa naman talaga ang ilan sa mga vlogs niya lalo na kapag kasama niya ang kanyang Mommy Pinty, Ate Toni at ang very cute na si Baby Seve.

Sa isa sa recent video uploads ng dalaga ay pinag-uusapan ang pagiging ‘taklesa’ at ‘iresponsable’ diumano ni Alex nang pumunta ito sa Cubao Expo para sa isang sponsored content.

She approached a number of people na ang mga tirada niya ay tunay nga namang nakakainsulto. Napaka-off nang mag-insinuate siya sa video na magpa-drug test ang isa sa mga taong kinausap niya at na kailangan na nilang umalis ng kanyang videographer dahil baka mapaaway sila at naiihi na ito sa takot.

May stigma na nga sa mga taong tumatambay doon, lalo pa itong dinidiin ni Alex.

May ilang netizens din na nag-point out na sumobra na si Alex. Pinaalala ng iba ang ginawa niyang ‘pagpindot’ sa cleavage ni Pia Wurtzbach sa isang episode ng ASAP months ago at ang viral video niya kung saan dinakma niya ang private part ng direktor niya na si Fifth Solomon.

Dahil dito, marami ang nairita kay Alex at pinagsabihan ang dalaga. Sana ay pumasok ito sa kokote niya at next time ay mag-isip ng mabuti bago magupload ng mga kalokohan niya na sa totoo lang ay nakakaoffend. No wonder marami ang nagsasabing mas pipiliin nila si Toni over Alex anytime!