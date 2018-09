IN DEMAND LEADING LADY: Rhian Ramos, tatlong pelikula ang pagbibidahan bago matapos ang taon!

HINDI MAN siya masyadong visible sa GMA-7 ngayon, umaariba naman ang karera ni Rhian Ramos bilang isang leading lady. Tatlo lang naman ang pelikula niya na nakatakdang ipalabas bago matapos ang taon.

Una na d’yan ang Trigonal: Fight for Justice na ipapalabas na this October 26. Kasama niya rito ang MMA Fighter at Black Belter na si Ian Ignacio. Ito ang pinag-uusapang pelikula ni Rhian na napalabas sa Cannes Film Festival ngayong taon. Maliban sa ilang sikat na international Taekwondo Black Belters and MMA fighters, kasama rin sa pelikula sina Monsour del Rosario, Christian Vasquez at Epy Quizon.

Second in line naman ang pelikulang ‘TRES’, ang comeback trilogy film ng Imus Productions featuring Brian, Luigi and Jolo Revilla. Si Rhian ang leading lady ni Jolo sa kanyang episode entitled ’72 Hours’. Usap-usapan din na mukhang nadedevelop na ang dalawa sa isa’t isa romantically. Totoo man ito o gimik lang, in fairness ay maganda ang quality ng trailer ng trilogy na ito. Palabas na ito on October 3.

Last but not the least ay ang romantic-drama na ‘Kung Paano Siya Nawala‘ with JM de Guzman. Maliban sa pagiging bida ng pelikula ay executive producers din ang dalawa. Mapapanood ang teaser trailer sa sinehan kapag manonood ka ng Goyo: Ang Batang Heneral na produced din ng TBA Studios.

Umaarangkada talaga si Rhian Ramos ngayon, huh! Oras na rin at sa totoo lang, napakaganda ng rehistro niya sa big screen.