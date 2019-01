“I’m Drunk, I Love You” nina Paulo Avelino at Maja Salvador, magkakaroon ng sequel

Paulo Avelino and Maja Salvador





GOOD NEWS sa mga Paulo Avelino and Maja Salvador o PAUMAJ fans!



Nabitin ba kayo sa “I’m Drunk, I Love You” ng dalawa from two years ago? Well, may pag-asa na magkatuluyan ang dalawang bida sa upcoming sequel nito na tentatively called “I Love You, I Do“. Ang tanong: Sino ang magsasabi ng I Do? Sina Carson (Maja Salvador) at Dio (Paulo Avelino) ba sa isa’t isa? O sa ibang tao? O baka naman si Jason (Dominic Roco) na common friend nila na beki?



Ngayon pa lang ay marami na ang naeexcite. Matatandaan na ni-release ang pelikula noong February 2017. Hindi ito box-office hit tulad ng ibang romance-comedies ng major studios, pero dahil sa accessibility ng microcinemas ay patuloy pa rin ito na nakakalikom ng mga loyal fans.



Ayon sa interview ng direktor na si JP Habac, set in 2022 ang upcoming sequel ng pelikula. Hindi lang kami sure kung bandang 2022 din nila ito ipapalabas sa mga sinehan. Puwede earlier?