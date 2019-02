ILUSYON PA MORE: ALDUBNATION, hindi pa rin matanggap ang magandang relasyon nina Arjo at Maine!

DEADMA talaga sila. Ayaw nila tanggapin ang katotohanan na dead na ang AlDub love team nina Alden Richards at Maine Mendoza.

Ang AlDub Nation, hindi nila maipaghiwalay ang showbiz love team na pang-fans lang at ang totoong “relasyon”.

In denial talaga ang mga AlDub Nation sa magandang balita na kaganapan mula sa kampo ng ArMaine (Arjo Atayde at Maine Mendoza) dahil sa wakas, nagtagpo na ang dalawa sa New York last Sunday.

Noong una, mga kontrabida sila sa pagtatagpo na ito ng dalawa na simula nang maging close sila sa isa’t isa, hindi na yata sila mapaghiwalay.

Si Maine, mas nauna bumiyahe papuntang Big Apple para sa isang kaganapan for an international beauty product kung saan endorser ang dalaga while si Arjo naman, sumunod na bumiyahe para sa show niya with Maja Salvador sa Virginia Beach together with Vin Abrenica, Joseph Marco at Pooh.

After the show, bumiyahe na si Arjo patungong NYC to meet his “lady love” Maine.

Sa posting ni Arjo for the first time sa kanyang IG story (@arjoatayde), nag-post siya ng photo ng dalaga upfront habang kumakain sila na mayroon short but meaningful caption na: ‘Save The Best Stop For Last,” na madami sa mga supporters and fans ng dalawa ay kinilig.

Last week, may poser sa Facebook using Arjo’s name (Arjo Atayde) na nag-post ng picture ng dalawa with a non-showbiz friend na fake dahil hindi yun ang handle name sa FB ng aktor.

But this time, proud and out ang binata sa ipinost niya early morning (Monday, Manila Time) na picture ni Maine sa kanyang IG story mismo na hindi niya ginagawa.

Sa kabila ng masaya at positive feedback ng mga nakakaintindi sa feelings ng dalawa, madami pa rin ilan sa mga engeng AlDub Nation na bahagi ng Ampalaya Nation at hindi matanggap na masaya ang dalaga sa piling ng aktor.

Kaloka, si Alden na idol nila, deadma nga at walang reaction sa magandang nasimulan nina Arjo at Maine. Hindi pa ba nila ma-gets na waley din talaga feeling si Alden sa dalaga reason kung bakit diretsahan na rin ipinahayag ni Maine na waley silang dalawa ng kanyang showbiz ka-loveteam?

Nag-flyout na si Arjo together with the boys from NYC na anytime tomorrow ang dating ng Pinas.

May na-feed sa amin na hindi lang pala sa Bali nagkasama sina Arjo at Maine sa vacay ng dalawa kundi pati sa La Union, Amanpulo at ito ngang latest sa New York which I need to verify from the actor ang ibang destinasyon na magkasama ang dalawa.

Basta kami, kung saan masaya sina Arjo at Maine, doon kami.

Alam ko, miron lang kasi ako tulad ng ibang mga supporters nila na naniniwala na ang mahalaga ay happy sina ArMaine.

Hindi ako kabilang sa mga magdidikta. Hindi ako sang-ayon na pati personal nilang buhay ay pakikiaalam ko o natin.

Mga miron lang tayo. Huwag na tayo makisawsaw. Basta happy ang ArMaine, dapat happy na rin tayo para sa kanila.

Reyted K

By RK Villacorta