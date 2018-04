IIWANAN NA ANG SERYENG ‘BAGANI’: Liza Soberano, kakaririn muna ang pagiging Darna!

GOODBYE NA si Liza Soberano sa pantaseryeng Bagani kung saan ang role ni Ganda ang ginagampanan niya.

Noong simula palang ng pagte-taping ng naturang serye ay sa unang bahagi lang ang magiging presence ng dalaga ayon sa kuwento sa amin noon ng manager niyang si Ogie Diaz.

Ngayon na magsisimula na ang shooting Darna at ang kampo ni Direk Erik Matti ay handa na, bye bye Bagani na ang dalaga.

Ang gusto kasi ni Direk Erik ay walang nilalagare ang mga artista niya sa pelikula at makakaabala ito sa konsentrasyon ng mga artista niya.

Kung may serye ka, mahabaan ang taping na madaling araw na matatapos na sa paguwi mo, sikat na ang araw na magiging rason na lalamya-lamya ka sa shooting na kung mamalasin. Dahil sa pagod ay baka magkasakit ka pa at magiging rason ng pagkabalam ng project.

From an inside info, pinapa-diet na si Liza ni Direk Erik para ma-achieve nito ang tama at perfect na pangangatawan na nasa pamantayan ni Direk para sa karakter ng isang Darna.

Sa katunayan, sa paglisan ni Liza sa pantaserye, mas excited ang mga fans ng dalaga sa bagong project nito as Darna.

Hindi lahat ng artista na nangangarap maging Darna ay nabibigyan ng pagkakataon.

Goodluck Liza.

Reyted K

By RK Villacorta