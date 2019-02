IBANG TRIP NG ANGBEKI: Angelica Panganiban, Kim Chiu at Bela Padilla, ‘tinuldukan’ na ang pagkakaibigan!

IBA RIN talaga ang trip ng magkakaibigan na sina Angelica Panganiban, Kim Chiu at Bela Padilla.



Kung noon ay binansagan na nila ang kanilang trio na ‘AngBeKi’ (ANGelica, BEla and KIm), ngayon naman ay dinaan na nila sa pagpapalagay ng tattoo.



Yes, para mapatunayan ang kanilang solid na pagkakaibigan ay nagpatattoo pa ang mga ito ng sabay-sabay! Muntikan pa nilang idamay ang direktor na si Dan Villegas, pero nakatakas ito sa peer pressure! Ha-Ha-Ha!



Last year ay nagpatattoo ng sabay sina Angelica at Bela pero hindi nila kasama si Kim. Siguro ay hindi trip ng chinita princess ang magpalagay ng bonggang tattoo kaya ang ending? Period. Yes, as in tuldok ang kanilang ipinalagay sa kanilang kamay!





Nakakaloka lang dahil talagang ‘tuldok’ ang kanilang pinalagay. May mga fans nga na nagrerequest na sana ay gumawa sila ng pelikula na silang tatlo ang bida. Tutal, producer at writer naman si Bela so might as well, right?



Anyway, sana nga ay hindi ‘matuldukan’ ang friendship ng tatlong magagandang dalagang ito. ‘Yun na!