IBA SA MGA ALAGA NI GERMAN MORENO: Ken Chan, dinalaw ang Tatay Germs niya sa sementeryo

SA GRAND PRESSCON ng siksik sa kilig movie ni Ken Chan with Barbie Forteza na “This Time I’ll Be Sweeter” na produced ng Regal Multi-Media, Inc na sister company ng Regal Films, ipinahayag ng young actor na until now ay hindi niya matanggap na wala ang Tatay German Moreno niya na siyang tatay-tatayan ni Ken nang mag-showbiz siya.