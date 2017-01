Ian Veneracion, nagulat sa balitang may “something” sila ni Jessy Mendiola

Nagulat na lang si Ian Veneracion sa bali-balitang kumakalat na may “something” diumaho sa kanila ng sexy star na si Jessy Mendiola.

Hindi siya makapaniwala kung saan galing ang tsismis gayong hindi naman daw sila magkasama sa isang project na siyang kadalasang nangyayari sa mga artistang magkaama sa isang pelikula or teleserye na may paandar na tulad ng romantic liaison sa isa’t isa para mapag-usapan.

Sabi ni Ian, “Hindi ko alam, hindi naman kami naging magkatrabaho or anything. Siguro sa showbiz mas importante ang juice factor kaysa sa factual basis.”

Sa estado ni Ian na very much like ng girls at mga bading with his “young daddy” aura, hindi maiwasan na kung anu-anong tsismis ang maglilitawan.

Mabuti na lang, hindi sila na-link ni Iza Calzado na ka-partner niya sa horror film na “Ilawod”, kung saan ginagampanan nila ang role bilang mag-asawa na isa-isang iniengkanto ng “Ilawod” na sa salitang Bikolano ay engkanto ng ilog (o sapa) na ginagampanan naman ng magaling na young actress na si Therese Malvar.

“Noong kami ni Jodi (Sta. Maria) never kaming natsismis, dahil alam ng fans at supporter namin na happy kami sa mga personl naming buhay,” sabi ni Ian.

“Sa last vacation namin ng pamilya, nagkita pa kami ni Jodi sa Iceland. May ilang tour activities na nakasasama namin sila, pero kanya-kanya kaming schedules,” dagdag pa ng aktor.

Imposible rin na ma-link siya kay Iza who is romantically involved with Ben Wintle na any moment, kapag nag-aya nang magpakasal ang karelasyon nito, I’m sure hindi na ito tatanggi.

Panigurado ni Ian, “Kung magloloko ako sa misis ko, I don’t need to wait na ang leading lady ko ang makare-relasyon ko. Kung gugustuhin ko lang, sana noon pa.”

Sa nasabing horror film, Ian played a reporter na during his assignment sa isang probinsiya, ang engkanto ng ilog ay sumama sa kanya, reason kung bakit inisa-isa silang buong pamilya na ma-possess ng engkanto.

Reyted K

By RK VillaCorta