Ian Veneracion, mas naging hot kung kailan nagkaedad

BAGONG heartthrob ng telebisyon ngayon si Ian Veneracion na bida ng Star Creative series na “A Love To Last”. Aba, kinikilig ang mga misis kapag lumalabas na sa TV screen nila ang pagkagwapu-gwapong partner ni Bea Alonzo, huh!

Kung kailan pa raw nagkaedad si Ian, saka pa lumabas ang kanyang matinding sex appeal. Talaga raw nagpupuyat sila para lang makita ang kagwapuhan ni Ian sa “A Love To Last”.

Wow naman! Bongga si Papa I!

Pero kahit anong puri ng tao sa kagwapuhan ni Ian, hindi siya talaga conceited. Kumbaga, parang wala lang and that’s the right attitude, huh!

Napanonood ang “A Love To Last” gabi-gabi pagkatapos ng “FPJ’s Ang Probinsyano” sa ABS-CBN.

La Boka

by Leo Bukas