Ian Veneracion, hindi lalayasan ang ABS-CBN kahit nakipag-dinner sa GMA-7 top executive

ITINANGGI ni Ian Veneracion ang balitang lalayasan na niya ang ABS-CBN at lilipat siya sa GMA-7. Nag-ugat kasi ang isyu nang mag-post ang talent manager na si Perry Lansigan ng photo ni Ian kasama ang senior vice president ng GMA-y na si Lilybeth Rasonable.

Kuha ang picture sa dinner nina Perry, Madam Lilybeth at Ian.

Sa presscon ng first-ever major concert ni Ian titled Ian In 3 Acts ay nilinaw niya ang tungkol dito.

Paliwanag niya, “He’s my neighbor in a subdivision near Tagaytay, so ’yun lang ’yun, as a neighbor lang.”

Wala rin daw sa plano niya ang lumipat ng TV network dahil masaya naman siya sa Dos.

“I’m very happy with the roles that I’m getting. For the past how many years, Pangako Sa ‘Yo, A Love To Last.. and, ’di ba, sobrang full support. ABS-CBN has been very, very kind to me,” katwiran pa niya.

La Boka

by Leo Bukas