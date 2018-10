I-BOYCOTT DAW: Pelikulang ‘First Love’ nina Aga Muhlach at Bea Alonzo, pinupulitika!

SHOWING NA sa wakas ang hinihintay na pelikula nina Aga Muhlach at Bea Alonzo na “First Love“. Under the direction of Paul Soriano, ang pelikula ay isang heartwarming love story na shinoot completely sa Vancouver, Canada.

Kung ikaw ay naghahanap ng travel inspiration, magandang panoorin ang pelikula dahil maganda ang cinematography nito, bongga ang acting ng mga cast members (revelation si Albie Casino na benta ang sissy role) at matino ang kuwento. Kahit medyo predictable ang magiging ending, maganda ang halo ng kilig at drama sa journey ng pag-iibigan nina Nick (Aga Muhlach) and Ali (Bea Alonzo).

Noong nanood kami sa isang sinehan sa Muntinlupa ay nagtaka kami dahil hindi ito puno compared sa mga past Star Cinema/Black Sheep films. May mga nagsasabi na napulitika diumano ang pelikula dahil sa Gandang Gabi Vice Interview sa dalawang lead stars kung saan lumitaw diumano ang pagiging ‘ka-DDS’ ni Aga.

Nang mapanood namin ang interview na pinag-uusapan ng mga netizens ay wala naman kaming nakitang mali. Ang punto lang naman ni Aga ay sana, imbes na magkasiraan tayo ay suportahan na lang natin kung sino ang nakaupo sa Presidential Seat. Minamasama ng mga tao ang suggestion ni Aga na ‘Stop, Collaborate and Listen’ which makes sense.

Naku, nakakalungkot naman kung iboboycott ang pelikula dahil lang sa sinabi ng isang aktor na mukhang namisinterpret lang. Siguro dapat ay hindi na rin nilabas ang nasabing interview sa GGV lalo pa’t interesting din naman ang sagot nina Bea at Aga sa ibang lumabas sa ‘Itanong Mo, Mukha Mo’ segment.

Kunsabagay, last May ay mahina rin sa first week ang ‘Kasal’ ni Bea Alonzo pero nag-pick up in the coming weeks. Through word of mouth din ang pag-spread ng good reviews ng ‘Seven Sundays’ ni Aga last year which served as his comeback film after so many years.

Aga and Bea, seize the day!