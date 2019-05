HURTING PA RIN: Barbie Imperial, hindi nagmamadali na makipag-ayos kay JM de Guzman

MUKHANG malalim ang sugat na nilikha ni JM de Guzman sa puso ng ex-girlfriend niya na si Barbie Imperial.

Ayaw na ng dalaga na muling makasama ang aktor sa isang project kahit sabihin man na para sa career lang nilang dalawa.

May offer kasi sa dalawa na magsama muli sa isang teleserye para sa Kapamilya Network pero umayaw na daw si Barbie. Ayaw na niya makasama ang aktor after nila magkadebelopan sa isa’t isa via Araw Gabi kung saan naging hot item ang dalawa at nabuo nga ang “pagmamahalan” nila na sinundan ng kani-kailang mga fans at supporters.

Sa bagong teleserye offer sa dalaga, inayawan niya ito dahil malalim ang sugat tinamo ng puso niya sa kanyang pakikipagrelasyon sa aktor. May problemang personal pa sila na dapat ayusin or shall I say, na dapat maghilom?

Sa paliwanag ng dalaga during the grand media launch ng movie niyang “Finding You” together with Jerome Ponce and Jane Oineza, hindi nilihim ni Barbie ang tunay na nararamdaman sa ex-boyfie niya.

In short, hindi pa nakaka-move on ang dalaga sa dating karelasyon.

“Sinabi ko na parang hindi pa time. Sinabi ko rin na feeling ko maiistorbo namin yung mga makakatrabaho namin kung hindi pa kami okay,” kuwento ni Barbie sa media tungkol sa planong pagbabalik-tambalan nila ni JM sa telebisyon.

Ayaw madaliin ni Barbie na maging okey na sila kaagad ni JM. “Mas okay na wait lang muna. Huwag muna natin madaliin,” sabi naman nito sa recent interbyu niya sa Tonight with Boy Abunda during her TV promo para sa pelikula nila directed by Easy Ferrer.

We’ve learned na ang co-star niya na si Jane ang nag-recommend sa kanya kay Direk Easy para mapasama siya sa pelikula as the ex-girlfriend of Jerome Ponce nang tumawag si Direk kay Jane at nagtatanong kung sino pwede mag-cameo role sa movie. Dahil magkasama sila ni Jane nang mga sandaling ‘yun ay nirekomenda kaagad ng dalaga ang kaibigan sa director.

Sa pelikula, makakasama nina Barbie, Jerome at Jane sina Caire Ruiz, Kate Alejandro Paeng Sudayan at Jon Lucas at showing na sa May 29 nationwide.

Reyted K

By RK Villacorta