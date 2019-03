HUNK DADDY NA INAABANGAN GABI-GABI: Mike Tan, engkantong pinagpapantasyahan sa primetime!

MIKE TAN

MAITUTURING na isa sa biggest break siguro ng Kapuso actor na si Mike Tan ang pagganap sa papel bilang si Iswal, ang half human/engkanto na itinuturong tunay na ama ng pambihirang kambal na sina Kara (Barbie Forteza) at Mia (Mika dela Cruz) na nahumaling kay Carmina Villaroel sa Kara Mia.

Dahil engkanto ang kanyang papel, palaging nakatopless si Mike sa kanyang mga eksena. Madalas na sa drama shows napapanood ang Starstruck 2 Ultimate Male Survivor na ang huli ay ang ‘Hindi Ko Kayang Iwan Ka’ with Yasmien Kurdi. Kahit palaging napipili bilang leading man o male villain sa mga drama shows ng GMA, aminin natin na hindi natin masyadong napapansin si Mike kahit pa he has what it takes to be a bankable lead actor tulad ng mga dating Starstruck graduates na sina Paulo Avelino, Mark Herras at Rocco Nacino.

Sa unang linggo pa lang ng Kara Mia ay nagtrending na ang pangalang ‘Iswal’. Marami ang nagsasabi na kung sa engkanto na kasing guwapo rin lang ni Mike Tan ang maoobsess sa kanila, sasama at sasama sila rito, huh! Ganun ba?! Gora na at sumama na kayo!

In real life ay tatay na rin si Mike. Kinasal sila ng kanyang longtime non-showbiz partner last year at nagsilang ito ng isang cute baby girl na palaging bida sa social media accounts ng actor.



May this project open doors for Mike Tan. Sa totoo lang, guwapong-guwapo kami sa kanya noon nang lumabas ito sa ‘Lovestruck’ movie ng Starstruck Batch 1 and 2 top winners with Jolina Magdangal. Ang ganda ng rehistro nila sa screen ni Jennylyn na sana nga ay sila na lang ang pinush na i-love team. That time ay romantically involved pa si Jennylyn Mercado kay Mark Herras habang sina Mike at LJ Reyes ‘ata noon.

This week ay ganap na mga dalaga na sina Kara at Mia. Malalaman na kaya nila ang katotohanan na isang engkanto ang kanilang tunay na ama?