HUMIHIRIT NG WILD CARD: Televiewers at fans nanghinayang sa pagkalaglag ni Kyle Lucasan sa ‘Starstruck 7 Final 14’

HALATANG marami ang nasabik na televiewers sa pagbabalik ng Starstruck sa GMA-7, ang original reality artista search ng bansa. Tinutukan din ng netizens ang programa sa live streaming nito at kanya-kanya sila ng opinion na ipino-post sa Facebook at Twitter.

Sa unang Sabado at Linggo ng Starstruck 7 ay nanggigil na agad ang fans sa hindi pagpasok ng kanilang bet sa Final 14. May mga nagre-request ng wild card.

Last week ay pinag-usapan at nag-trending ang hindi pagpasok sa Final 14 ni Kyle Lucasan na isang morena beauty.

Binugbog ng fans ang social media sa kanilang request na ibalik sa Starstruck si Kyle at isama ito sa wild card kung meron man dahil deserve din daw nito ang Starstruck spot na katulad ng mga nauna nang pumasok sa Final 14.

Meron pa silang #BringBack KyleLucasan at #KyleFor TheWildcard.

Sa mga komento naman ng televiewers at netizens ay ikinumpara nila si Kyle kay Rochelle Pangilinan na magaling magsayaw at isang morenang Pilipina.

Ginawan din ng ilang social media influencer ng fan page si Kyle at nangakong susuportahan ito. Flattered naman siyempre si Kyle sa magandang feedback at sa suportang kanyang natatanggap mula sa fans.

“The journey is not yet over. Nagsisimula pa lang po ako. Marami pang darating na magagandang opportunity,” positibong pananaw ni Kyle na kilala rin bilang Quinn sa grupong Belladonnas.

Maluwag namang tinanggap ng mommy niyang si Len Carillo na hindi napasama sa Final 14 si Kyle.

Aniya, “Ganyan talaga sa contest, may mananalo, may matatalo. Ang importante, maganda ang ipinakita niya and she had a good fight.”

La Boka

by Leo Bukas