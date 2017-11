HOT NEWS: ELLEN ADARNA, BUNTIS! SI JOHN LLOYD ANG DADDY!

NAGSIMULA as a blind item lang pero only last Saturday ay pinangalanan na ang celebrity na sinasabing buntis.

Yes! After ng kanilang European holiday ay sumambulat na ang usap-usapan na si Ellen Adarna ay buntis at si John Lloyd Cruz ang ama.

Huling nakita si Ellen kasama si John Lloyd sa lamay ng anak ng dating DFA Secretary Alberto Romulo kung saan doon din nagtagpo sina President Digong Duterte at John Lloyd.

Nang kumalat last Saturday evening ang sinasabing pagbubuntis ni Ellen ay kasama naman ang biglaang balita na hindi na rarampa ang sexy star sa isang mega-fashion show ng isang clothing brand na isinagawa sa MOA noong gabing ‘yun.

One plus One equals two.

As of this writing ay wala pa kumpirmasyon mula kay Ellen at John Lloyd ang tungkol sa isyung “buntis”.

Noon pa man, ang alam ko ay mahilig na si Lloydie sa mga bata. Kung totoo man ang balitang ito ay isang magandang balita ito para sa aktor.

The last time I learned ay nasa New York sa Amerika ang aktor to attend a private (non-showbiz) event.

Goodluck sa dalawa. Our column is open for Ellen and John Lloyd to confirm or deny the showbiz news.

Reyted K

By RK Villacorta